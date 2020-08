Deceuninck - Quick-Step neemt Mauri Vansevenant mee naar loodzware Dauphiné: “De intensiteit zal enorm hoog liggen”

Twee Belgen, Tim Declercq en de talentvolle neoprof Mauri Vansevenant, maken deel uit van de selectie van Deceuninck - Quick-Step voor de Dauphiné. Ze rijden in dienst van de Franse kopman Julian Alaphilippe, zaterdag nog tweede in Milaan-Sanremo achter Wout van Aert. De voorbereidingswedstrijd op de Tour de France werd uitgesteld in het voorjaar omwille van het coronavirus, maar start nu van 12 tot 16 augustus.

De wielerronde start in Clermont-Ferrand en komt aan in Megève, na vijf bergetappes. In 2019 won Julian Alaphilippe er reeds een etappe en de bergprijs. Naast kopman Alaphilippe en de twee Belgen, rijden ook de Deen Kasper Asgreen, de Fransman Rémi Cavagna, de Luxemburgse kampioen Bob Jungels en de Brit Jamex Knox de Dauphiné. Voor Mauri Vansevenant is het overigens zijn debuut in de WorldTour.

Sportdirecteur Tom Steels verklaart dat de Dauphiné één van de zwaarste koersen van het jaar is. “Vijf opeenvolgende dagen met aankomst bergop en vier etappes die zeer kort zijn”, legt hij uit. “De intensiteit zal enorm hoog liggen.”

Vorig jaar won de Deen Jakob Fuglsang het eindklassement. Geen tijdrit deze keer in de Dauphiné, vorig jaar werd die gewonnen door Wout van Aert.