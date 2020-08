Giro-winnaar Richard Carapaz start niet meer in slotrit van de Ronde van Polen: “De beste oplossing na zijn val”

Richard Carapaz gaat zondag niet meer van start in de slotrit van de Ronde van Polen. De kopman van Ineos kwam zaterdag ten val, maar reed de wedstrijd wel nog uit. “Het is beter om Richard de tijd te geven om te herstellen”, aldus de Britse ploeg.

“Richard had pijn na de val van gisteren”, aldus ploegleider Matteo Tosatto. “Dus op dit moment is het beter om hem wat tijd te geven om te herstellen en hem niet meer te laten starten. Dit is de beste oplossing. Hierna verkent hij enkele ritten van de Giro en trekt hij naar de Ronde van Lombardije. Gelet op wat nog allemaal komt dit seizoen, is het beter om nu wat te rusten.”

Carapaz liep vooral schaafwonden op en door de impact kampt hij met wat stijve spieren. “Vooral aan zijn buikspieren en in de heup”, verklaarde de teamdokter. “Maar het gaat dus vooral om kneuzingen en blauwe plekken. We volgen zijn situatie op de voet.”

Richard Carapaz wist zaterdag nog een zestiende plaats uit de brand te slepen, op 3:21, maar verspeelde daardoor wel zijn leidersplaats in het klassement nadat hij vrijdag de etappe had gewonnen. In de stand stond hij op 3:21 van de nieuwe leider Remco Evenepoel.

Ook ploegmaat Ian Stannard lag bij dezelfde valpartij. Hij moest meteen opgeven en liep een ontwrichte rechterschouder op.