Puffen in de triagecentra: “Geen tijd om te drinken”

Heusden-Zolder / Bree -

Lichte kledij dragen, veel drinken en voldoende rusten. Dat is de boodschap tijdens de hittegolf. Voor de medewerkers van de triagecentra, waar vermoedelijke coronapatiënten getest worden, is dat echter niet mogelijk. “Ik douche na mijn shift, maar twee uur later zweet ik nog.”