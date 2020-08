Hoe een Genkenaar van een slaapdorp het Knokke van Tenerife maakt

Genk -

Wat ooit een slaapdorpje was in het zuiden van Tenerife, krijgt steeds meer de allure van het Knokke van Tenerife. Deze metamorfose is grotendeels het werk van Genkenaar Stan ‘the man’ Weytjens (60), van tapijtverkoper uitgegroeid tot zowat de grootste projectontwikkelaar in Zuid-Tenerife. In twintig jaar tijd transformeerde hij heel het dorp Palm-Mar tot een hotspot op het Canarische eiland. Nu kochten zelfs voetbalicoon Michel Preud’homme en ex-toptennisser Steve Darcis er een stekje. Bouwcrisissen en virussen houden de bloei niet tegen. Een man en een dorp met een aparte geschiedenis.