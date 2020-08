Geen droomfinale tussen Ruben Bemelmans en Kimmer Coppejans op de Dexters Cup in Tenniscentrum Alken. In de halve finale geraakte Bemel niet voor kwalificatiespeler Romain Barbosa.

In zijn halve finale nam Bemelmans een heel slechte start. Nog voor hij goed en wel was opgewarmd had hij de eerste set al verloren met 6-1. In de tweede set vond hij wel het goede ritme en hing hij de ...