Alweer een straffe prestaties van Luka Doncic, die zijn 17de (!) triple-double pakt in de NBA

De Dallas Mavericks hebben zaterdag een nipte zege geboekt tegen de Milwaukee Bucks, leider in de Eastern Conference. In Disney World in Orlando (Florida) werd het na verlengingen 136-132, dankzij 36 punten, 19 assists (meeste ooit in z’n loopbaan) en 14 rebounds voor sterspeler Luka Doncic. Zijn 17de triple-double dit seizoen en zijn 25ste in zijn carrière.

De zege levert de Mavericks, waar de 2m21 grote Let Kirstaps Porzingis goed was voor 26 punten en 11 rebounds, niets op in de stand. Als het klassement zo blijft, nemen ze het in de eerste ronde van de play-offs op tegen LA Clippers, die op hun beurt en zonder Kawhi Leonard met 122-117 te sterk waren voor Portland Trailblazers. Stadsgenoot LA Lakers ging met 116-111 onderuit tegen Indiana Pacers. Voor de leider in de Western Conference reeds de derde nederlaag op rij.

Het NBA-seizoen hervatte op 30 juli na een onderbreking van bijna vijf maanden. De top 22 (op 30) van de competitie op het moment van de stopzetting in maart neemt deel, dertien ploegen uit de Western Conference en negen uit de Eastern Conference. Alle teams spelen acht wedstrijden. De beste zestien werken vervolgens de play-offs af. Ten laatste 13 oktober moet de nieuwe kampioen gekroond zijn.

Uitslagen:

Dallas - Milwaukee 136 - 132 (n.v.)

Miami - Phoenix 112 - 119

Indiana - LA Lakers 116 - 111

Denver - Utah 134 - 132 (n.v.)

Portland - LA Clippers 117 - 122

Standen (winstpercentage, wedstrijden, zeges, nederlagen):

EASTERN CONFERENCE

1. Milwaukee 78,6 70 55 15 Geplaatst voor de play-offs

2. Toronto 72,1 68 49 19 Geplaatst voor de play-offs

3. Boston 66,7 69 46 23 Geplaatst voor de play-offs

4. Miami 61,4 70 43 27 Geplaatst voor de play-offs

5. Indiana 61,4 70 43 27 Geplaatst voor de play-offs

6. Philadelphia 60,9 69 42 27 Geplaatst voor de play-offs

7. Brooklyn 47,8 69 33 36 Geplaatst voor de play-offs

8. Orlando 45,7 70 32 38

9. Charlotte 35,4 65 23 42

10. Washington 34,8 69 24 45

11. Chicago 33,8 65 22 43

12. New York 31,8 66 21 45

13. Detroit 30,3 66 20 46

14. Atlanta 29,9 67 20 47

15. Cleveland 29,2 65 19 46

WESTERN CONFERENCE

1. LA Lakers 73,9 69 51 18 Geplaatst voor de play-offs

2. LA Clippers 68,1 69 47 22 Geplaatst voor de play-offs

3. Denver 65,7 70 46 24 Geplaatst voor de play-offs

4. Houston 63,2 68 43 25 Geplaatst voor de play-offs

5. Oklahoma City 61,8 68 42 26 Geplaatst voor de play-offs

6. Utah 61,4 70 43 27 Geplaatst voor de play-offs

7. Dallas 58,3 72 42 30 Geplaatst voor de play-offs

8. Memphis 47,1 70 33 37

9. Portland 45,1 71 32 39

10. Phoenix 44,3 70 31 39

11. San Antonio 44,1 68 30 38

12. New Orleans 43,5 69 30 39

13. Sacramento 42,0 69 29 40

14. Minnesota 29,7 64 19 45

15. Golden State 23,1 65 15 50

Programma van zondag:

Oklahoma City - Washington

Toronto - Memphis

New Orleans - San Antonio

Boston - Orlando

Portland - Philadelphia

Sacramento - Houston

LA Clippers - Brooklyn