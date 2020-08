Remco Evenepoel in tranen voor ploegmaat Jakobsen na straffe solo

Drie dagen na de horrorcrash van zijn ploegmaat Fabio Jakobsen (23) won Remco Evenepoel (Deceuninck- Quick-Step) in de Ronde van Polen de vierde rit met aankomst in skioord Bukowina Tatrzanska. Op de finishlijn toonde hij het rugnummer van de onfortuinlijke Nederlander: 75. “Het was afzien maar Fabio ziet nog veel meer af. Dat gaf me kracht.”