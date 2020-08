Dat Wout van Aert de Strade Bianche won, was straf. Maar dat Wout van Aert een week later ook Milaan-Sanremo op z’n palmares zette… De Kempenaar was in Italië sneller dan Julian Alaphilippe, tot groot jolijt van Jumbo-Visma en zijn Sarah. Dat blijkt uit videobeelden van in de volgwagen.