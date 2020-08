Wout van Aert na zijn heroïsche zege in Milaan-Sanremo: “Ik ken mijn limieten niet”

Eindelijk stond er weer een Belg op het hoogste trapje na Milaan-Sanremo. Wout van Aert, amper 25 jaar jong en goed op weg een monsterlijk palmares bijeen te fietsen. “Mijn eerste monument. Dit voelt geweldig. De komende dagen ga ik ervan proberen te genieten met mijn familie in de buurt van Avignon, maar niet te lang, want woensdag sta ik al aan de start in de Dauphiné.”