Jan Smit gaat weer aan het werk na burn-out

Een klein jaar nadat Jan Smit (34) buiten strijd ging met een burn-out, timmert de Nederlandse zanger stilaan aan zijn weg terug. In het najaar zal hij te zien zijn als nieuwe coach in The voice of holland.

Het waren vooral zijn kinderen die de doorslag gaven om ja te zeggen op het aanbod van de commerciële omroep RTL. Samen met zijn vrouw Liza heeft Smit er drie: Fem (12), Emma (9) en Senn (6). “Ze gingen compleet door het lint”, zei Smit aan de Nederlandse krant AD. “Ik moet elke week sowieso drie studiokaarten laten klaarleggen, want papa is nu van ‘The voice’. Vergeet de rest, nu ben ik hun held.”

Buiten de presentatie van het alternatieve Songfestival bleef Smit lang weg van het podium. In november vorig jaar maakte hij zijn agenda volledig leeg. Geen optredens meer, de grens was bereikt en overschreden. Burn-out, zo klonk het. Dat hij nu stilaan weer aan het werk gaat, betekent niet dat hij ook weer op het podium zal staan. “Ik heb nog niet de behoefte om op te treden”, zegt Smit. “Voor mij is het stap voor stap terugkomen. Ik kan nu heel rustig werken aan een uiteindelijke comeback, om ook weer op het podium te klimmen.”