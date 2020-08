‘Friends’-reünie alweer uitgesteld

De reünie-aflevering van de populaire reeks Friends wordt dan toch niet deze maand opgenomen. De special, die het nieuwe streamingplatform van HBO al eind mei feestelijk had moeten openen, is opnieuw uitgesteld. De reden? Het coronavirus.

Normaal zouden Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry en David Schwimmer de studio induiken op 17 augustus. Wanneer de uitzending dan wel wordt opgenomen, is nog niet beslist. Wel is duidelijk dat een digitale editie geen optie is. Zowel de producenten als de cast zelf willen een échte, fysieke reünie houden. En in het meest ideale geval dan ook nog eens met publiek. Alleen woedt het coronavirus nog steeds erg hard in de Verenigde Staten, en daarom moeten de plannen worden uitgesteld.