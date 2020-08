Barcelona telt Napoli nog voor de rust uit en stoot vlotjes door naar kwartfinales Champions League

Barcelona had het eind februari nog lastig tijdens de heenwedstrijd in Napels, maar bijna een halfjaar later hebben de Blaugrana vrij makkelijk de terugwedstrijd van de achtste finales van de Champions League gewonnen. Barcelona scoorde nog voor de pauze drie keer en telde Napoli zo helemaal uit: het werd 3-1 in Camp Nou. Dries Mertens speelde de volledige wedstrijd bij de bezoekers.