Bayern München zet favorietenstatus kracht bij en veegt ook in eigen huis de vloer aan met Chelsea

Neen, geen mirakel in de Allianz Arena. Chelsea moest in München een 0-3-nederlaag ophalen, maar kwam nooit in de buurt van een stunt. Robert Lewandowski - wie anders? - stuwde Bayern met twee goals naar een ruime 4-1-zege. Voor wie er nog aan twijfelde: der Rekordmeister is topfavoriet voor de eindzege.