Blankenberge neemt drastische maatregelen na zware vechtpartij op strand: stad gaat zondag op slot voor dagjestoeristen

Blankenberge gaat zondag op slot voor dagjestoeristen om de “rust te doen wederkeren”. De aanleiding is een massale vechtpartij op het strand. Er zullen controleposten opgesteld worden langs de invalswegen. Enkel inwoners, tweedeverblijvers, meerdaagse verblijfstoeristen en mensen die in de stad werken, zullen Blankenberge binnen mogen. Daarnaast vraagt de burgemeester aan de “hogere overheden” om alle treinen tussen 9 en 16 uur te schrappen. “Dat is aan de overheid om dat te beslissen”, zegt NMBS.