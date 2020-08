Hond overleden in snikhete wagen: GAIA dient klacht in tegen eigenaar

Dierenrechtenorganisatie GAIA heeft een klacht ingediend tegen de eigenaar van een hond nadat het dier afgelopen vrijdag in Brugge overleed in een snikhete wagen. “Ondanks alle sensibilisering en tragische voorvallen uit het verleden, blijven mensen hun hond alleen achterlaten in de wagen”, zegt GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch.

Het behoeft geen uitleg meer: laat geen dieren of kinderen achter in de wagen bij dit weer, maar helaas was afgelopen vrijdag in Brugge opnieuw zover. De vrouw had het dier, aldus GAIA, ruim een uur alleen ...