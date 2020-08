“Blijf dit weekend zo veel mogelijk weg uit Knokke-Heist”, zo had burgemeester Leopold Lippens eerder deze week opgeroepen. Hij zei zelfs dat er controles zouden komen op dagtoeristen, maar daar is zaterdag - hoewel het toch al druk is in de kuststad - geen spoor van. Wel aanwezig: een groot waarschuwingsbord dat de mensen weg moet houden uit de badplaats. “Knokke-Heist = vol. Gelieve om te keren.”