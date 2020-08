Ook bekerwinnaar Antwerp kent valse start: Moeskroen graait puntje mee op Bosuil

Na het feest volgt de kater. Ivan Leko is in zijn eerste competitiematch als coach van Antwerp niet verder geraakt dan een gelijkspel tegen Moeskroen. Refaelov leek Antwerp met een strafschop op weg te zetten naar een makkelijke overwinning maar een fraaie knal van invaller Bakic besliste er anders over. Vermijdbaar puntenverlies voor ‘The Great Old’.