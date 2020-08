Wout van Aert wint Milaan-Sanremo en haalt eerste Monument binnen

Wout van Aert heeft het opnieuw klaargespeeld. Onze landgenoot won Milaan-Sanremo na een prangende sprint tegen Julian Alaphilippe. Van Aert is zo de eerste Belgische winnaar van La Primavera sinds Andreï Tchmil in 1999 en wint nu zijn tweede grote Italiaanse koers in één week: wat een fenomenale prestatie.