David van der Poel wint vierde etappe in Ronde van Vlaams-Brabant, Niels Merckx blijft leider

David van der Poel (Alpecin-Fenix) heeft zaterdag de vierde rit van de Ronde van Vlaams-Brabant (2.12), met start en aankomst na 112,5 kilometer of 15 ronden, in Kumtich gewonnen. De 28-jarige Nederlander haalde het na een massasprint voor Toon Aerts en Jules Hesters. Eerder won Van der Poel de openingsetappe. Niels Merckx (Urbano CT) blijft leider in het algemeen klassement. Hij telt 4 seconden voorsprong op de Nederlander Tom Vermeer en 7 seconden op Van der Poel. De rit werd door de extreme hitte met 22,5 kilometer ingekort.

Van bij de start volgde de ene uitval de andere op. Na twee ronden muisden Quentin Venner, Yentl Bekaert en Jonas Rickaert, de winnaar van de derde rit, er vanonder. Yentl Bekaert moest zijn metgezellen na mechanisch defect evenwel laten rijden zodat Jonas Rickaert en Quentin Venner aan de tien resterende ronden, van elk 7,5 kilometer, konden beginnen met een voorsprong van 50 seconden op het peloton waarin ook geletruidrager Niels Merckx figureerde.

Met nog 20 kilometer voor de boeg ging Jonas Rickaert alleen op jacht naar de zege. Venner werd vrij snel opgeraapt door het peloton waarin het tempo stelselmatig de hoogte werd ingetrokken. Rickaert bleef fiks doorgeven maar werd nog voor het ingaan van de slotkilometer gegrepen door de grote groep. In de daaropvolgende massasprint haalde David van de Poel het. Meteen de vierde zege voor zijn team Alpecin-Fenix in deze rittenkoers.

Morgen/zondag valt het doek over de Ronde van Vlaams-Brabant. In Rillaar werken de renners nog 149 kilometer af, gespreid over 12 plaatselijke ronden. Meteen kennen we dan de opvolger van Johan Jacobs. Die haalde het vorig jaar voor Vito Braet en Ward Vanhoof.