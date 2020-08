Honderd foorreizigers rijden dinsdag protestronde door Limburg

Honderd foorreizigers zullen dinsdagochtend een protestrit door de provincie rijden. Ze trekken met hun attracties langs de Limburgse plekken waar de kermissen al afgeblazen zijn. Dat maakten ze bekend in de Hasseltse Banneuxwijk, waar dit weekend in een verzengende hitte de jaarlijkse ‘Saint-Marie’-kermis van start ging. Zelfs Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) kwam een kijkje nemen.

In de Hasseltse Banneuxwijk was er meer dan één streep zon voor de kermis. Te veel zelfs, want zaterdagnamiddag, toen Jan Jambon over de kermis wandelde, was het er erg rustig. “Het is nu nog te warm ...