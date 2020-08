Limburg scoort beste coronacijfers van het land: “De ernst wordt beter ingeschat”

Hasselt - Tussen 29 juli en 4 augustus raakten in Limburg 187 mensen besmet met het coronavirus. Dat is drie procent minder dan een week eerder. Onze provincie is de enige waar dat weekgemiddelde daalt. “De Limburger is psychologisch anders ingesteld, omdat hij de ernst van de situatie beter inschat.”

Eerst enkele nationale cijfers. Tussen 29 juli en 4 augustus liepen in ons land 3.975 mensen een coronabesmetting op, oftewel gemiddeld 568 mensen per dag. Dat is een kwart meer dan een week eerder. Er worden nu dagelijks gemiddeld 27 patiënten opgenomen in het ziekenhuis. Iedere dag overlijden er drie mensen aan corona.

Maar die nationale cijfers verhullen grote regionale verschillen. Zo steeg het weekgemiddelde in Brussel nog met 84 procent, terwijl er in onze provincie een daling is (-3 procent). Limburg is de enige provincie waar het aantal nieuwe besmettingen op weekbasis lager ligt dan een week eerder. Het aantal ziekenhuisopnames in onze provincie bleef gisteren ook constant. Er liggen nu 12 patiënten in de Limburgse ziekenhuizen, van wie drie op intensieve zorgen.

Reproductiegetal

Maar dat is niet alles. UHasselt berekent op basis van het aantal besmettingen sinds kort ook het reproductiegetal per provincie. Dat reproductiegetal, vaak afgekort tot R, ligt in Limburg op 1,04. Dat betekent dat honderd besmette Limburgers samen 104 anderen besmetten. Wanneer R kleiner is aan 1, dooft de epidemie stilaan uit. In geen enkele andere provincie is het reproductiegetal lager dan in Limburg. “Dat betekent dat het virus in Limburg zo goed als stagneert, want aan het tweede cijfer na de komma moet je niet te veel aandacht geven”, zegt biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt). “Maar tegelijkertijd zijn we er nog niet. Het reproductiegetal was eind mei voor het hele land gedaald tot 0,6. Daarna zijn de versoepelingen er gekomen, en je ziet nu waar we staan.”

De positieve tendens vertaalt zich ook in de cijfers per gemeente. Enkel in Sint-Truiden is er een forse stijging naar 14 besmettingen in de afgelopen week. Dat is echter te verklaren door de 11 Kosovaarse bouwvakkers die positief getest hebben bij hun aankomst in ons land. Limburg telt nu zestien gemeenten waar al een week lang geen nieuwe besmettingen zijn vastgesteld. Sinds zaterdag mag immers ook Voeren zich bij dat kransje voegen. Vijf gemeenten daarvan - Peer, Wellen, Nieuwerkerken, Maaseik en Herstappe - zijn al minstens twee weken ‘coronavrij’.

Lichtpuntjes

Limburg mag zich dus op dit moment de beste provincie van de coronaklas noemen. “We maken ons veel zorgen over de evolutie in het hele land, maar Limburg en West-Vlaanderen zijn lichtpuntjes”, zegt Molenberghs. “Al zou het aantal besmettingen in de mijngemeenten nog iets sneller mogen afnemen. Dit is geen reden om de maatregelen los te laten. We zijn er absoluut nog niet.”

Molenberghs pleit er al enkele dagen voor om meer aandacht te hebben voor de cijfers per provincie, en niet te veel te focussen op de nationale cijfers. “Elke provincie moet zorgen dat ze de eigen winkel op orde krijgt. De grootste bekommernissen zijn momenteel Brussel en heel Wallonië. Er komen daar meer en meer stemmen op die de maatregelen in twijfel trekken. Dat kan leiden tot een zekere ‘coronamoeheid’. Ook Zuid-Limburg moet beducht zijn voor de tendens in Luik.”

Anders ingesteld

In de eerste golf was Limburg nog met voorsprong de meest getroffen provincie. Nu, weliswaar een momentopname, zijn we de beste leerling van de klas. Is er een verband? “Ik vermoed dat de Limburger nu psychologisch een betere ingesteldheid heeft, omdat hij de ernst van de situatie beter kan inschatten. Wie van nabij gezien heeft wat corona kan veroorzaken, wil dat niet nog eens meemaken en is wellicht voorzichtiger. Dat zien we bijvoorbeeld ook in het zwaargetroffen Bergamo, in Noord-Italië, waar geen heropflakkering is. Iedereen draagt daar zonder morren z’n mondmasker. Ook in Limburg hoor ik weinig proteststemmen tegen de maatregelen. Of ook immuniteit een rol speelt, dat durf ik niet te zeggen. Dat is een zeer complex vraagstuk, waar we nog niet alle antwoorden op hebben.”