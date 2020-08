Bart De Wever wordt om 15 uur samen met Paul Magnette bij de koning verwacht. Als we de sociale media van De Wever mogen geloven, duikt hij zo meteen niet in zijn Volkswagen met chauffeur aan het paleis op, maar laat hij zijn oudste zoon Hendrik rijden.

LEES OOK. D-day voor Bart De Wever en Paul Magnette

“Mijn vaste medewerker is met vakantie. Mijn oudste brengt me naar de koning”, klinkt het op Facebook en Instagram. De Wever waarschuwt in dezelfde moeite ...