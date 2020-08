Minstens zeven mensen zijn zaterdag om het leven gekomen toen een autobom explodeerde die gericht was op een militair kamp in de Somalische hoofdstad Mogadishu. Dat hebben het leger en de lokale reddingsdiensten verklaard.

De aanval, die niet is opgeëist, was gericht op een kamp naast het nationale stadion van de hoofdstad, waar troepen van het Somalische Nationale Leger (SNA) zijn gestationeerd. “Er was een grote explosie ...