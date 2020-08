Voorlopig geen samenvattingen van het Belgische voetbal op tv, wel op YouTube: “De discussies zijn nog bezig”

Wie de samenvattingen van de eerste wedstrijden van het nieuwe seizoen van de Jupiler Pro League wil zien, kan daarvoor minstens voorlopig niet meer bij VIER terecht. Rechtenhouder Eleven Sports zal de samenvattingen via zijn eigen platform en via YouTube verspreiden.

Met Club Brugge-Charleroi, Antwerp-Moeskroen en Standard-Cercle staan zaterdag drie wedstrijden van de hoogste voetbalklasse op het programma. Voetballiefhebbers konden de laatste jaren bij het VIER-programma “Sports Late Night” terecht voor samenvattingen, maar Eleven en VIER hebben nog geen overeenkomst gevonden over het nieuwe seizoen. VIER is eigendom van Telenet, met wie Eleven ook nog geen overeenkomst heeft over de live-uitzendingen.

“De discussies zijn nog bezig, maar we hebben in samenspraak met de Pro League een oplossing gevonden en gaan op een innoverende manier met de highlights omspringen”, zegt Jan Mosselmans van Eleven.

Voor menig kijker wordt het wellicht wat zoeken. De samenvattingen worden voorlopig niet meer gebundeld in een programma op een Vlaamse zender. Eleven zal de samenvattingen wel afzonderlijk op zijn eigen platform zetten, op de site van de Pro League en op een YouTube-kanaal. Zo voldoet het bedrijf aan zijn contractuele verplichtingen om de samenvatting voor iedereen beschikbaar te maken.

Langs Franstalige kant bereikte Eleven wel een akkoord over de samenvattingen met de RTBF. Live zijn de matchen te volgen via Proximus, Orange, TV Vlaanderen en VOO, of via de eigen app van Eleven. Die app zag het aantal abonnees sinds vrijdagochtend al maal vijf gaan, aldus Mosselmans. Hoeveel klanten er nu zijn, zegt het bedrijf niet. Een deal met Telenet is ook nog altijd de bedoeling, luidt het.

