Karen was zelf slachtoffer van partnergeweld: “Je dekt veel toe met mantel der liefde”

De man die de dood van ex-burgemeester Ilse Uyttersprot op zijn geweten heeft, was ook in zijn vorige relaties erg gewelddadig. Eerst was hij charmant en attent, nadien vielen er klappen. Een herkenbaar verhaal voor de Hasseltse Karen Vangronsveld (48), zelf jarenlang het slachtoffer van mentaal en fysiek partnergeweld. “Ik hoorde over die moord en ik dacht direct: daar is meer aan de hand.”