Hasselt versoepelt mondmaskerplicht niet: “Nu door de zure appel bijten”

Hasselt -

Ook tijdens deze hete dagen blijft het dragen van een mondmasker verplicht in het kernwinkelgebied van Hasselt. Burgemeester Steven Vandeput (N-VA) ziet geen reden om de regels snel te wijzigen. Zijn collega in Antwerpen, Bart De Wever, had vrijdag aangekondigd tijdens de hittegolf de verplichting niet te handhaven.