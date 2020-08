Noorse atleet Sondre Moen loopt nieuw Europees uurrecord

Sondre Moen heeft vrijdagavond een nieuw Europees uurrecord neergezet. In eigen land in Kristiansand liep de Noor 21,132 km. Hij deed daarmee beter dan de Nederlander Jos Hermans, die in 1976 20,944 km liep. Hermans is momenteel manager van een hele horde atletieksterren uit Kenia en Ethiopië.