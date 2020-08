Vakbondsleider belt met Patrick Lefevere na kritiek, Poolse koersbaas bijt van zich af na horrorcrash: “Finish was veilig”

Er was de voorbije dagen opnieuw veel kritiek op de passiviteit van rennersvakbond CPA na de zware crash van de Nederlander Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step) in de Ronde van Polen (WorldTour). Zaterdagmorgen reageerde de vakbond, onder leiding van voormalig wielerkampioen Gianni Bugno, toch nog. Het vraagt de Internationale Wielerunie (UCI) om meer te doen zodat de renners zich veilig voelen.

“Na de crash in de eerste etappe van de Ronde van Polen hebben we de UCI donderdag per brief gevraagd een onderzoek te openen om de personen die de veiligheid van de renners niet konden garanderen aan te klagen”, aldus de CPA. Er werd ook gevraagd aankomsten bergaf te vermijden en renners die incidenten veroorzaken strenger te straffen. De rennersvakbond kreeg vooralsnog geen antwoord van de UCI op haar brief. De CPA benadrukte ook dat het geen macht heeft om een finishplaats te veranderen als de Technische Commissie van de UCI die aankomst al heeft goedgekeurd.

“We staan niet in voor de veiligheidscontroles”, legde Bugno uit. “Ik maak dit even duidelijk na de vele kritiek die we de voorbije dagen hebben gekregen. Wij zijn slechts de laatste schakel in de ketting. Na die vele kritiek vraag ik mezelf ook af waarom teams, wanneer ze de rittenschema’s onder ogen krijgen, hun renners laten starten als ze denken dat hun veiligheid niet gegarandeerd is.”

“Aan de UCI hebben we gevraagd striktere controles uit te voeren”, vervolgde Bugno. “We kunnen niet op goed geluk hopen of vertrouwen dat organisatoren correct zullen handelen. Striktere regels zijn nodig. We zijn blij dat Fabio Jakobsen is kunnen ontwaken, maar het blijft onaanvaardbaar dat in WorldTour-wedstrijden zulke ongelukken gebeuren en renners hun leven riskeren. We moeten eindelijk eens allemaal tesamen aan één visie werken. Anders zal er nooit iets veranderen.”

Vooral Deceuninck-Quick Step-manager Patrick Lefevere ging de voorbije dagen fel tekeer tegen de CPA. “Ik heb intussen met Patrick Lefevere gebeld”, ging Bugno verder. “En ik heb hem eraan herinnerd dat wij de regels niet alleen kunnen veranderen. Teams hebben een aanzienlijke macht en moeten die gebruiken. Dat doen ze op dit moment niet. Wij als CPA ijveren al jaren voor veilige dranghekken, maar onze vragen blijven onbeantwoord door de UCI. Het zal de organisatoren meer kosten, maar een rennersleven is nog wel iets meer waard. Als de huidige personen die bevoegd zijn voor veiligheid niet goed werken, moeten ze vervangen worden.”

“Geen gevaarlijke finish”

Na de crash van Jakobsen kwam er ook heel wat kritiek op de organisatie. De eerste rit van de Ronde van Polen eindigt traditioneel met een dalende finish in Katowice, waar het deze keer dus grondig fout liep aan snelheden tot boven de 80km/u. “Ze willen alleen maar show”, klonk het. Maar koersbaas Czesław Lang is zich van geen kwaad bewust in een interview met Cyclingnews.

“We beginnen aan één kant van de weg, waarbij het licht bergop loopt”, zegt de Pool. “Daarbij trekt het peloton zich op een lint. En dan hebben we de strook naar de finish, die licht bergaf gaat. Ze gaan hier inderdaad vrij snel, maar heb je al eens een volledig peloton zien sprinten? Het is altijd op een lint, nooit compact. Dit is goed voorbereid en de renners passeren die sectie drie tot vier keer op voorhand. Dus dit (de crash van Jakobsen, red.) gebeurde niet door een gevaarlijke finish, het was een fout. Ik snap dat sprinters elkaar soms in de weg rijden, maar Groenewegen stak zijn elleboog uit en dreef hem naar de dranghekken. Sprinters zitten in een tunnelvisie, ze moeten winnen. Zo werkt het nu eenmaal. Ze nemen risico’s, dat aanvaarden ze. Er is dan ook geen enkele manier waarop je een koers volledig kan beveiligen.”

Lang wil dan ook niets weten van de kritiek op de aankomst in Katowice. “Het is een selectieve finale die niet slecht gemaakt is”, klinkt het. “We laten de renners niet gewoon dalend sprinten, zoals gesuggereerd wordt. De finale is selectief en snel, waarbij het peloton wordt uitgedund. We hebben nog nooit valpartijen gehad. De dranghekken worden bovendien zo geplaatst dat de poten niet uitsteken. Ze worden ook vastgemaakt. We gebruiken ook borden en geen banners, omdat die in de wielen van renners kunnen komen. Alles was dus zo veilig mogelijk gemaakt.”