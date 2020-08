Turkse wortels, opgegroeid in de cité van Kwaadmechelen, een middelbare schoolcarrière die in mineur eindigde… Stand-upcomedian Erhan Demirci (37) had in meerdere valkuilen tegelijk kunnen trappen, maar in de plaats daarvan verhuisde hij op zijn twintigste naar Brussel. “Het veranderde mijn leven”, zegt hij. “Ik wist: als ik nog iets van mijn leven wil maken, moet ik Ham achter me laten.”