Spaanse koning start vakantie op Mallorca, maar hij blijft ter beschikking van het gerecht

De Spaanse koningsfamilie is aan zijn traditionele zomervakantie begonnen op het eiland Mallorca. Koning Felipe VI zat zelf achter het stuur van zijn auto, in gezelschap van koningin Laetitia (47) en hun dochters Eleonora (14) en de infante Sofía (13), toen ze vrijdagavond in het Mariventpaleis in Palma arriveerden.