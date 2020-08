Tiger Woods zakt ver weg tijdens PGA Championship, net als de nummer één van de golfwereld

Met een ronde van 65 slagen is Haotong Li de nieuwe leider op het PGA Championship golftoernooi (PGA Tour/Major/11 miljoen dollar) in het Amerikaanse San Francisco (Californië).

Li, die vooral actief is op het European Tour golfcircuit, noteerde een foutloze tweede ronde van 65 slagen en dit na vijf birdies. Ondanks de problemen met zijn afslag, waar hij slechts drie keer de fairway vond, golfde de tweevoudige European Tourwinnaar zich telkens uit de problemen en liet hij een sterke indruk na op de greens. Li, die in 2017 derde werd op het Open Championship, zijn beste prestatie ooit in een major, is de eerste Chinees die de leiding waarneemt op één van de vier majortoernooien. Met zijn score van 132 slagen, acht onder par, telt hij twee slagen voorsprong op een 6-koppige groep met de Engelsen Tommy Fleetwood en Justin Rose, de Fransman Mikael Lorenzo Vera, de Australiër Jason Day en de Amerikanen Daniel Berger en Brooks Koepka, de tweevoudige en regerende kampioen.

Tiger Woods zakte na een tweede ronde van 72 slagen van de negentiende naar de 42e plaats. De viervoudige kampioen liet het vooral afweten bij het putten. Tweevoudig winnaar Rory McIlroy putte dan weer zes birdies weg maar moest ook twee bogeys en een triple bogey op zijn kaart schrijven. De winnaar van 2012 en 2014 maakte desondanks zeventien plaatsen winst en sloot dag twee af op een gedeelde 30e plaats. Justin Thomas, de nummer één van de wereld, die zich in 2017 de beste toonde, haalde maar net de cut. Met een tweede ronde van 70 slagen staat hij op een gedeelde 58e stek en telt hij negen slagen meer dan de leider.

Stand na tweede ronde:

1. Haotong Li (Chi) 132=67-65 -8

2. Tommy Fleetwood (Eng) 134=70-64

. Daniel Berger (VSt) 134=67-67

. Brooks Koepka (VSt) 134=66-68

. Justin Rose (Eng) 134=66-68

. Mikael Lorenzo Vera (Fra) 134=66-68

. Jason Day (Aus) 134=65-69

8. Cameron Champ (VSt) 135=71-64

. Paul Casey (Eng) 135=68-67

. Brendon Todd (VSt) 135=65-70

...

30. Rory McIlroy (NIe) 139=70-69

43. Tiger Woods (VSt) 140=68-72

58. Justin Thomas (VSt) 141=71-70