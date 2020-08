Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) lag tijdens de coronavirus nagenoeg non-stop onder vuur, maar denkt niet aan een ontslag. Dat zegt hij in een weekendinterview met Het Laatste Nieuws. “Ik vind het juist mijn plicht om door te doen.”

Beke kreeg de afgelopen maanden veel kritiek op zijn aanpak van de corona-epidemie. Onder meer in de woonzorgcentra, maar ook in de uitbouw van het contactonderzoek, liet de minister steken vallen, is ...