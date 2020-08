Liberalen willen ‘bubbel van vijf’ aanvullen, maar vragen eerst duidelijkheid

De liberalen van Open Vld en MR zijn bereid om verder te spreken over de vorming van een nieuwe federale regering en willen ook de zogenaamde ‘bubbel van vijf’ (N-VA, PS, SP.A, CD&V en CDH) van de koninklijke opdrachthouders Paul Magnette (PS) en Bart De Wever (N-VA) aanvullen. Voorwaarde is wel dat de preformateurs duidelijkheid scheppen over de geplande coalitie. Intussen bevestigde Groen-Kamerfractieleider Kristof Calvo in Terzake dat de groene partijen Ecolo en Groen door Magnette en De Wever zijn uitgenodigd voor een tweede gesprek. Dat gesprek zou “in de loop van volgende week” plaatsvinden.