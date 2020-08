Tijdens een familieuitstap naar de Rursee in de Eifel eindigde een namiddagje plonsen in het stuwmeer met een ware heldendaad. Ralf Buntinx uit Lanaken zag hoe een vierjarig meisje in het water terechtkwam en haar mama er zonder nadenken achteraan sprong. “Ik zag beiden niet meer bovenkomen en ben dan meteen in het water gesprongen.”