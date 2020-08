Een uitnodiging van familie voor een barbecue, of van vrienden met een zwembad in hun tuin. Zeg daar in deze warme dagen maar eens “neen” tegen. En toch moet het, zelfs als de druk groot is en als je vrienden of kinderen blijven aandringen. “Bespreek het in groep, en laat niemand de seut of de moraalridder zijn”, zegt motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste.