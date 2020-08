“Ik draag al langer een strik dan Elio Di Rupo”

“Serieus, wat is het alternatief? Met de bus van de gepensioneerden naar Scherpenheuvel gaan? Niks mis mee, maar het is geen oplossing voor mij.” Beeldend kunstenaar en keramist Piet Stockmans antwoordt licht verontwaardigd op de vraag of hij nog lang wil doorgaan met ontwerpen. Op 26 oktober wordt hij 80, maar een kabbelend leven onder een Provençaalse cipres staat niet op zijn bucketlist. “Als ik niet meer kan werken, ga ik dood en daar schiet ik niets mee op.”