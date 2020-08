“Ik rijd elke dag blij naar Westkapelle.” En Bart Verhaeghe (55) gooit er een kamerbrede glimlach achterµaan om ons te overtuigen. Toch ligt er iets op zijn maag. Neen, niet de verloren bekerfinale. Die is, min of meer, verteerd. Het is wat anders. Een gemiste transfer misschien? Of werknemers die nu werkzaam zijn bij de concurrentie? De voorzitter van landskampioen Club Brugge komt aan de vooravond van het nieuwe seizoen met een vurig pleidooi. Zeker nu het voetbal “een sector is waarmee iedereen lacht”. Want: “De tijd begint te dringen.”