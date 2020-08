Lyon kwalificeert zich voor kwartfinales Champions League ondanks twee goals Ronaldo

Juventus zal de Champions League niet winnen. De Italianen slaagden er op eigen veld niet in om de 1-0-nederlaag tegen Lyon uit de heenmatch uit te wissen. Cristiano Ronaldo - met nieuwe coupe - bezorgde zijn ploeg dan wel de zege met twee doelpunten, maar een vroege en discutabele strafschop van Memphis Depay was de druppel. Het werd 2-1.

