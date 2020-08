Tom Dumoulin blikt terug op zijn eerste koers in 420 dagen: “Het is net als skiën, dat verleer je ook niet”

Tom Dumoulin maakte indruk bij zijn rentree in het wielerpeloton. Hij eindigde als vierde in de eerste etappe van de Ronde van de l’Ain. De Nederlander van Jumbo-Visma trok in de laatste honderden meters zelfs de sprint aan voor zijn Sloveense teamgenoot Primoz Roglic, die zich net voor de meet nog liet verrassen door de Italiaan Andrea Bagioli en daardoor naast de ritzege greep.