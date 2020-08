Bart De Wever versoepelt mondmaskerplicht in Antwerpen en gaat zo in tegen Cathy Berx

Bart De Wever zal zeker tot volgende week woensdag de mondmaskerplicht in de stad Antwerpen niet handhaven, tenzij op drukke plekken. Reden is volgens De Wever de hittegolf. De Antwerpse burgemeester lijkt daarmee in te gaan tegen gouverneur Cathy Berx die vrijdag op een persconferentie aankondigde dat de handhaving van de avondklok tijdelijk wegvalt, maar dat de mondmaskerplicht wél standhoudt. Cathy Berx is ‘not amused’ met de andere interpretatie die De Wever geeft aan het overleg.