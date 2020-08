Vrouw geeft vriendin een hilarisch cadeau om het gemis draaglijker te maken: “Dit meen je niet…”

Twee vriendinnen uit de VS moeten elkaar ondertussen al een tijdje missen door de coronapandemie die onze wereld teistert. Hannah en Michelle leerden elkaar kennen op de universiteit en werden al snel goed bevriend. Hannah en Michelle keerden terug naar hun thuis aan andere uithoeken van het land. Ze gingen van elkaar dagelijks zien naar elkaar nu bijna vijf maanden niet in levenden lijve te zien. Maar Michelle besloot om Hannah een geniaal cadeau te geven om het gemis draaglijker te maken. Het ietwat excentrieke cadeau kan je zien in de bovenstaande video.