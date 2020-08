Anderlecht en Racing Genk willen net als Club Brugge zo snel mogelijk met hun U23-team in 1B spelen. Maar daar kan volgens de 1B-ploegen geen sprake van zijn. Ondertussen werkt de Pro League een regeling uit waardoor Hans Vanaken niet met de U23 van Club tegen Lommel zou mogen spelen.

