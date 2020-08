Uitverkoop van Brantano en andere FNG-merken kan zaterdag niet van start gaan

De geplande uitverkoop in de winkels van modegroep FNG zal zaterdag niet van start kunnen gaan. Dat melden de curatoren vrijdagavond in een persbericht. “Ten gevolge van de huidige COVID-19-crisis is er onvoldoende veiligheidspersoneel beschikbaar. Om die reden kan de veiligheid van het personeel en de consumenten onmogelijk worden gegarandeerd”, klinkt het.