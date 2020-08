De voormalige Nationaal Veiligheidsadviseur van de Republikeinse ex-president George H.W. Bush, Brent Scowcroft is overleden op 95-jarige leeftijd. Dat meldt een woordvoerder van de Bush Foundation.

Als piloot in opleiding was hij tijdens de Vietnamoorlog de militaire assistent van president Richard Nixon. Later diende hij als Nationaal Veiligheidsadviseur tijdens de eerste Golfoorlog onder George ...