De hulpdiensten rukten vrijdagavond rond 17.30 uur uit na een alarmerende oproep van een kleuter die dreigde te verdrinken op Hengelhoef in Houthalen.

Het zou gaan om een driejarig kind die op het recreatiepark in de Tulpenstraat aan het zwemmen was in een vijver toen het om een nog onbekende reden misliep. Het kind ging kopje onder ...