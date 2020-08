Vanaf dit weekend weer voetbal op tv: waar, wanneer en hoeveel kost het?

Na een chaotische aanloop – door corona én onderling gekissebis – wordt de voetbalcompetitie dit weekend officieel afgetrapt. Zonder toeschouwers in de tribunes, weliswaar. Wie zijn favoriete ploeg wil volgen, is dus aangewezen op televisie. Al pakt bank-verzekeraar KBC eind deze maand in hun app uit met een verrassende dienst. Een wegwijzer naar het grote én het kleine scherm.