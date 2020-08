Waarom experts zich niet langer willen blindstaren op landelijke grafieken

De goednieuwsshow uit Antwerpen verbergt de slechte cijfers in de rest van ons land, dat zeggen biostatisticus Geert Molenberghs en viroloog Steven Van Gucht. Molenberghs wijst erop dat we niet langer naar landelijke grafieken mogen kijken, maar wel naar plaatselijke lokale cijfers. “Enkel zo kunnen we brandhaarden ontdekken.”