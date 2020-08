Crisiscentrum: “Durf nee zeggen op een uitnodiging voor een barbecue”

Ga niet naar een barbecue met vrienden. Zeg nee. Dat is de boodschap die Yves Stevens van het Crisiscentrum meegaf op de persconferentie vrijdagvoormiddag. “Je bent niet saai of asociaal als je nee zegt. Integendeel”, zei hij.

De cijfers stabiliseren, de temperaturen stijgen: het zijn typische ingrediënten om een euforisch gevoel te krijgen en de maatregelen aan uw laars te lappen, bleek de voorbije maanden al meermaals. Daarom maakte Yves Stevens van het Crisiscentrum vrijdag duidelijk dat we daar waakzaam voor moeten zijn.

“Bij dit weer zal er misschien een uitnodiging voor een grote barbecue bij vrienden komen”, zei Stevens. “Maar durf daar nee tegen zeggen, ook al is de verleiding heel groot. Zulke activiteiten zijn een te groot risico, ze overstijgen onze bubbel. U ben echt niet saai of asociaal als u daar nee op zegt. Wel integendeel: u bent dan net verantwoordelijk en doet wat goed is voor de gezondheid van uw familie en vrienden.”

Stevens raadt ook aan om verstandig te zijn in uw omgang met het nieuws. Lees niet alles als al dat nieuws je een slecht gevoel geeft, zei hij bijvoorbeeld. “En raadpleeg alleen officiële en betrouwbare nieuwsbronnen.” Daarmee raadt hij ook aan geen waarde te hechten aan de vele complottheorieën.