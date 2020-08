Lenka (22) brengt liefde voor boerenstiel bij op Boerderijdagen

Op de boerderij van de familie Lowet-Strauven in Gutschoven kunnen kinderen deze zomer leren over het boerderijleven. Foto: frmi

Heers - Op de boerderij van de familie Lowet-Strauven in Gutschoven kunnen kinderen deze zomer leren over het boerderijleven. Boerendochter en leerkracht lager onderwijs Lenka Lowet wil met kinderboerderij Het Fleckje het beste van twee werelden combineren.

“Als ik in de klas vraag vanwaar de melk nu komt, krijg ik soms als antwoord: ‘Uit een kartonnen doos van de supermarkt’. Dat misverstand wil ik graag uit de wereld helpen”, lacht Lenka Lowet. “Kinderen zijn enorm geïnteresseerd als het over de boerderij gaat, maar de kennis is vaak beperkt. Daarom wil ik ze hier op een leuke en leerrijke manier laten kennismaken met een boerderij.”

De familieboerderij in Gutschoven is een gemengd bedrijf met melkvee en vleesvee. Daarnaast teelt men er zachtfruit zoals aardbeien, kersen en pruimen. Enkele jaren geleden schakelde het bedrijf over op een nieuw ras van koeien: Fleckvieh. “Deze koeien zijn erg rustig en ideaal om met kinderen om te gaan, hiervan komt ook de naam van mijn kinderboerderij Het Fleckje”, legt Lenka uit. “Op de Boerderijdagen leren de kinderen de dagelijkse routine op een boerderij kennen, maar ook wat er allemaal moet gebeuren om verse melk te krijgen. Ze leren de methode van melken kennen, mogen kalfjes voeden, koeien knuffelen en zelfs ermee gaan wandelen.” Maar het gaat niet alleen over koetjes en kalfjes. “De kinderen leren hier ook over de veiligheid van de tractoren, ze mogen op een grote tractor zitten of zich uitleven op de kleine tractoren en in de springkastelen.”

De drie Boerderijdagen in juli waren meteen volgeboekt, deze maand zijn er nog eens drie gepland. Dinsdag 11 en woensdag 12 augustus zijn al volzet, enkel op vrijdag 14 augustus is er nog plaats. “Snel zijn is dus de boodschap, want door de coronamaatregelen kunnen we telkens maar vijftien kinderen verwelkomen”, zegt Lenka. De plannen liggen al op tafel om de Boerderijdagen verder uit te breiden. “We willen hier ook graag scholen ontvangen en verjaardagsfeestjes organiseren. We gaan hiervoor een stal verbouwen, daar komt dan onder meer een maïsbad en een keuken. We zien de kinderen glunderen als ze aan het werk zijn op de boerderij en dat willen we graag verderzetten”, besluit ze.

Meer info: lenkalowet936@hotmail.com of facebookpagina Het Fleckje

Frank Missotten