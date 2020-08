Opnieuw succes voor Deceuninck - Quick-Step: Bagioli klopt Roglic op de meet in de Tour de l’Ain

Andrea Bagioli zette alle favorieten een hak in de eerste etappe van de Tour de l’Ain. Tom Dumoulin trok de sprint aan voor zijn ploegmakker Primoz Roglic, maar die kwam net tekort op de fotofinish. Voor de 21-jarige Bagioli is het meteen de eerste profoverwinning. Tom Dumoulin eindigde vierde in zijn eerste koers in het truitje van Jumbo-Visma.